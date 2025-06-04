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Бузова наехала на Дубцову, обозвавшую Борисову наркоманкой в шоу: «Откровенно по-хамски»

Бузова наехала на Дубцову, обозвавшую Борисову наркоманкой в шоу: «Откровенно по-хамски»

Телеведущая дала понять, на чьей она стороне. Ольга Бузова Социальные сетиОльга Бузова не успела вернуться из Доминиканской республики, где участвовала в съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях», как сразу же вмешалась в скандал, разгоревшийся вокруг другого ее проекта — «Сокровища императора».

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