Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Выборы президента России стартовали в 8:00 Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сообщил, что столичные избиратели активно голосуют на избирательных участках.
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