Массовое заражение гепатитами в Камчатском онкодиспансере: что известно

В Камчатском краевом онкологическом диспансере зафиксирована вспышка вирусных гепатитов B и C. Установлено, что пострадавшими стали несколько десятков пациентов, но подлинный масштаб эпидемии неизвестен — через кабинет компьютерной томографии, где, предварительно, был очаг инфекции, проходили тысячи человек.