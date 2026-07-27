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В Мценском районе впервые обнаружили опасную амброзию

В Мценском районе впервые обнаружили опасную амброзию

На землях сельхозназначения Мценского района выявлен очаг амброзии полыннолистной — одного из самых опасных карантинных растений, способного нанести серьёзный урон и сельскому хозяйству, и здоровью людей.

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