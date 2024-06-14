В Ростовской области электроснабжение нарушено в результате атаки БПЛА

После массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Морозовском районе Ростовской области наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, заявил ранним утром 14 июня губернатор Василий Голубев.
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