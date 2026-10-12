Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О договорнячке, то есть, пардон, об "энергетическом перемирии"

Р. Ищенко о договорнячке, то есть пардон,  об  энергетическом  "перемирии".Несмотря на жёсткую реакцию России на новые предложения о перемирии и акцентирование внимания на том, что «нам нужен прочный мир, а не очередная передышка для Украины», консультации между сторонами всё же продолжаются.

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