Украина заявила о прогрессе в вопросе получения займа под залог активов России

На Украине добились определенного прогресса в вопросе получения кредита от западных партнеров на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог замороженных в ЕС и США активов российского Центробанка (ЦБ).
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