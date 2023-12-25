Набиуллина назвала самые болезненные санкции для экономики РФ

В Центробанке назвали самые болезненные для российской экономики санкции. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это заморозка активов частных российских инвесторов и отключение от SWIFT, передает РБК.
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