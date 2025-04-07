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Разрушение рынка: цена нефти просела до 59 долларов, а спрос на сырье снижается

Разрушение рынка: цена нефти просела до 59 долларов, а спрос на сырье снижается

Тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом для всех торговых партнеров страны, нанесут серьезный ущерб спросу на нефть и продолжат наносить ему ущерб в течение всего срока действия агрессивных экономических мер.

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