Нереально быстрые, оригинальные и бюджетные мини-подарки своими руками

Хотите добавить какую-нибудь недорогую и оригинальную деталь к подарку? Или вручить что-то приятное, но ни к чему не обязывающее коллегам на Новый Год? Согласитесь, всегда хорошо иметь несколько бюджетных, но оригинальных подарков, так сказать, про запас, для случайного гостя или поздравителя.