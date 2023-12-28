Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Нереально быстрые, оригинальные и бюджетные мини-подарки своими руками

Нереально быстрые, оригинальные и бюджетные мини-подарки своими руками

Хотите добавить какую-нибудь недорогую и оригинальную деталь к подарку? Или вручить что-то приятное, но ни к чему не обязывающее коллегам на Новый Год? Согласитесь, всегда хорошо иметь несколько бюджетных, но оригинальных подарков, так сказать, про запас, для случайного гостя или поздравителя.

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