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NYT рассказала про жалобы раненых военных ВС США на украинскую медицину

NYT рассказала про жалобы раненых военных ВС США на украинскую медицину

Американские военнослужащие, которые принимают участие в конфликте на Украине, столкнулись с серьезными проблемами украинской военной медицины и были вынуждены проходить лечение в медицинском центре армии США в Германии.

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