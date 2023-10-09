NYT рассказала про жалобы раненых военных ВС США на украинскую медицину

Американские военнослужащие, которые принимают участие в конфликте на Украине, столкнулись с серьезными проблемами украинской военной медицины и были вынуждены проходить лечение в медицинском центре армии США в Германии.
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