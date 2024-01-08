Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natali Климова
    Что значит нагуляться? Получить секс, разных мужчин, пьянки? Какой такой "свет"  в ночных клубах? Бывает женщина имее...Уговорили Олесю р...
  • Элеонора Коган
    Олеся сама виновата, гулёна несчастная. Раньше надо было гулять. Детей забросила, мужа тоже.Она и разрушила семью. Де...Уговорили Олесю р...
  • Марина Суходолова
    Чушь какая-то.Почему во всех семьях обязательно должно быть одинаково?Причём тут подарки имено к празднику?Когда есть...На вопрос, что му...

На вопрос, что муж подарил на Новый год, честно ответила: ничего

На вопрос, что муж подарил на Новый год, честно ответила: ничего

«Ты выставила меня каким-то жлобом, могла бы что-то вспомнить из наших покупок!» – обижен муж — В семье мужа, надо сказать, вообще странное отношение к праздникам, – рассказывает тридцатипятилетняя Маргарита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
странная баба. вроде не девочка из детского сада ,а подарки ей подавай.
Ответить
12 час.
Марина Суходолова
Чушь какая-то.Почему во всех семьях обязательно должно быть одинаково?Причём тут подарки имено к празднику?Когда есть время,деньги и желание, можно дарить подарок С УДОВОЛЬСТВИЕМ,а не по обязанности.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх