На вопрос, что муж подарил на Новый год, честно ответила: ничего

странная баба. вроде не девочка из детского сада ,а подарки ей подавай.

Марина Суходолова

Чушь какая-то.Почему во всех семьях обязательно должно быть одинаково?Причём тут подарки имено к празднику?Когда есть время,деньги и желание, можно дарить подарок С УДОВОЛЬСТВИЕМ,а не по обязанности.