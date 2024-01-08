«Ты выставила меня каким-то жлобом, могла бы что-то вспомнить из наших покупок!» – обижен муж — В семье мужа, надо сказать, вообще странное отношение к праздникам, – рассказывает тридцатипятилетняя Маргарита.
На вопрос, что муж подарил на Новый год, честно ответила: ничего
Комментарии
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Владимир Соколов
странная баба. вроде не девочка из детского сада ,а подарки ей подавай.
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12 час.
Марина Суходолова
Чушь какая-то.Почему во всех семьях обязательно должно быть одинаково?Причём тут подарки имено к празднику?Когда есть время,деньги и желание, можно дарить подарок С УДОВОЛЬСТВИЕМ,а не по обязанности.
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10 час.
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