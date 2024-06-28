Эксперт Кричевский допустил отмену ограничений в 15-м пакете санкций ЕС

Евросоюз начал работу над новым 15-м пакетом санкций против РФ. На сегодня неизвестно, на что будут направлены ограничения, однако финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с «Российской газетой» предположил, что некоторые старые санкции могут быть отменены.