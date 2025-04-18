С 1 мая ожидается рост социальных выплат: узнайте, кто в числе получателей Ирэн ОрлонскаяС 1 мая будут внесены изменения в систему начисления социальных выплат, которые затронут как федеральные, так и региональные меры поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии