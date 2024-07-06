Милош Красич: «Если бы Акинфеев уехал в Европу, он бы заиграл в топ-клубах. Даже не сомневаюсь»

«Если бы Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах. В этом я даже не сомневаюсь. Претендовал бы Игорь на «Золотой мяч»? Сложно сказать, но все возможно», – заявил экс-хавбек ЦСКА.