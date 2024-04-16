Пиоли могут уволить из «Милана» в случае вылета из ЛЕ от «Ромы»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» победила со счетом 1:0. Как пишет La Gazzetta dello Sport, от исхода ответной игры и результата матча с «Интером» в Серии А зависит будущее Пиоли в «Милане».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Рыбакина о смене гражданства: «Я никому ничего не доказываю. В меня поверил Казахстан, чему я очень рада»
- Жена Карпина о Евро-2024: «Буду болеть за Грузию и Германию»
- Даниил Медведев: «Грунт отличается от кортов с твердым покрытием, потому что на харде я знаю, что выиграю в 90% случаев. А вот на глине нет»
Свежие комментарии