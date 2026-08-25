Актриса Ракель Ли обвинила сотрудника Disney в изнасиловании

Бывшая звезда детского кино Ракель Ли Болло подала в суд на компанию Walt Disney Company. Она заявила, что в подростковом возрасте неоднократно подвергалась изнасилованиям и сексуальным домогательствам со стороны теперь уже бывшего сотрудника Disney, пишет Daily Mail.