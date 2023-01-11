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Малкин с 2+2 стал 1-й звездой дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Мапкин с 4 (2+2) очками в матче с «Ванкувером» (5:4).

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