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«Монако» Головина узнал своих соперников на общем этапе Лиги конференций

«Монако» Головина узнал своих соперников на общем этапе Лиги конференций

Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27.Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27.

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