Мы - армия народа: агитпоезд министерства обороны прибыл в Уссурийск

Мы - армия народа: агитпоезд министерства обороны прибыл в Уссурийск

Патриотический поезд Минобороны РФ прошёл через всю страну и 6 июня прибыл в Уссурийск. В акции "Мы — армия страны! Мы — армия народа!" (6+) участвуют более 50 городов России, сообщает ИА UssurMedia.

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