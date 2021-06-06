Мы - армия народа: агитпоезд министерства обороны прибыл в Уссурийск

Патриотический поезд Минобороны РФ прошёл через всю страну и 6 июня прибыл в Уссурийск. В акции "Мы — армия страны! Мы — армия народа!" (6+) участвуют более 50 городов России, сообщает ИА UssurMedia.
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