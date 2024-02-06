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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Автодор» сообщил о росте спроса автомобилистов на проезд по платным трассам на 17,9%

«Автодор» сообщил о росте на 17,9% год к году числа проездов по платным трассам. Головной участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска, один из самых дорогих для водителей в России, показал прирост трафика на 30%, а на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2023 году установлен рекорд годового трафика за все 12 лет эксплуатации трассы.

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