«Автодор» сообщил о росте спроса автомобилистов на проезд по платным трассам на 17,9%

«Автодор» сообщил о росте на 17,9% год к году числа проездов по платным трассам. Головной участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска, один из самых дорогих для водителей в России, показал прирост трафика на 30%, а на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2023 году установлен рекорд годового трафика за все 12 лет эксплуатации трассы.