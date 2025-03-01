Володин: Иноагенты не смогут обогащаться в России

Закон, обязывающий иностранных агентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности, вступает в силу 1 марта.
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