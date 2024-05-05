Сергей Кириенко передал храму в ЛНР икону Святой Троицы

ЛУГАНСК, 5 мая, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником посетил службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска.
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