Европейская перспектива второй свежести

На Украине большая радость. Европейский господин назвал её «любимой женой». Ну, в смысле Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Украину «членом семьи».
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