Русские подошли к Купянску. Идут ожесточённые бои. От взрывов трясёт Одессу, Сумы, Днепропетровск и Харьков

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции продолжает оставаться напряжённой. Армия России практически вплотную подошла к Купянску, ожесточённые бои идут сразу на нескольких направлениях фронта.
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