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Военный эксперт Никулин: климат в РФ изменился из-за вырубки леса в Сочи

Военный эксперт Никулин: климат в РФ изменился из-за вырубки леса в Сочи

Аномальная жара и негативные погодные явления напрямую связаны с действиями людей – в первую очередь, массовой вырубкой лесов на русской равнине, считает военный специалист, бывший член комиссии ООН по био- и химоружию Игорь Никулин.

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