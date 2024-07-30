Аномальная жара и негативные погодные явления напрямую связаны с действиями людей – в первую очередь, массовой вырубкой лесов на русской равнине, считает военный специалист, бывший член комиссии ООН по био- и химоружию Игорь Никулин.
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