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Царьград

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Canpack продала бизнес в России за $122 млн, завершив уход из РФ

Canpack продала бизнес в России за $122 млн, завершив уход из РФ

Международная компания Canpack объявила о завершении полного выхода из России. Продажа активов на $122 млн состоялась 10 сентября 2026 года, завершив процесс передачи под внешнее управление с 31 декабря 2025 года.

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