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В Перми таинственным образом пропал 42-летний водитель грузовика из Екатеринбурга

В Перми таинственным образом пропал 42-летний водитель грузовика из Екатеринбурга

Его машина осталась на стоянке с открытыми дверьми.В ночь с 8 на 9 мая в Перми пропал 42-летний водитель грузовика из Екатеринбурга.

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