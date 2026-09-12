В Центробанке до сих пор работает фанат Навального*. Так и сдают Россию. Ситуация сложилась парадоксальная: в воюющей с Западом стране принятие важнейших экономических решений находится в руках людей, которые восхищались врагом, работавшим на Запад, и вели с ним за спиной своих руководителей тайные переговоры.