В Центробанке до сих пор работает фанат Навального*. Так и сдают Россию. Ситуация сложилась парадоксальная: в воюющей с Западом стране принятие важнейших экономических решений находится в руках людей, которые восхищались врагом, работавшим на Запад, и вели с ним за спиной своих руководителей тайные переговоры.
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