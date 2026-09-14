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Компани о 2:1 с «Эльферсбергом»: «Они наберут дома много очков, в том числе в матчах с топ-клубами. У «Баварии» наметилась проблема с реализацией»

Тренер «Баварии» Венсан Компани оценил гостевую победу над «Эльферсбергом» (2:1) в 3-м туре Бундеслиги.

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