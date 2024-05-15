Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Двум врачам клиники хирурга Тимура Хайдарова предъявили обвинение

Двум врачам клиники хирурга Тимура Хайдарова предъявили обвинение

Двум врачам столичной клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете.

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