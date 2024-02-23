🪖 Замкомандира 3-й разведывательно-штурмовой бригады с позывным «Киборг» оценил успехи ВС РФ за 2 года СВО Смотрите видео ⬆️ 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪖 Замкомандира 3-й разведывательно-штурмовой бригады с позывным «Киборг» оценил успехи ВС РФ за 2 года СВО Смотрите видео ⬆️ 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.