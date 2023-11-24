ХАМАС может освободить граждан Таиланда в рамках дополнительной сделки

Днем в пятницу, 24 ноября, ХАМАС должен освободить израильских заложников. По информации The Times of Israel, радикалы допускают освобождение и 23 граждан Таиланда, также захваченных во время атаки 7 октября.
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