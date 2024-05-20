Более 110 добровольцев отряда "Барс" представлены наградам в зоне СВО

скриншот видео Более 110 добровольцев из отряда "Барс", находящегося на службе у группировки войск "Днепр" в Запорожской области, были представлены наградам за работу, проведенную в зоне проведения специальной военной операции.
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