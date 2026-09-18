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Трамп: Дания отдала США бессрочный контроль над Гренландией

Трамп: Дания отдала США бессрочный контроль над Гренландией

ANTONIO PEDRO SANTOS/EPA/TASS Президент США Дональд Трамп 18 сентября сообщил о заключении соглашения с Данией и Гренландией, которое передает Вашингтону право на постоянной основе обеспечивать безопасность этой территории.

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