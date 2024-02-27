Половина россиян регулярно жертвует на благотворительность: озвучена сумма

Благотворительность стала новой этической нормой в XXI веке, но далеко не все готовы ей следовать. Только половина россиян регулярно помогают другим, причем на помощь животным жертвуют охотнее, чем людям — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками одной из платежных систем.