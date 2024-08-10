Молодые офицеры пополнили ряды Йошкар-Олинского ракетного соединения

По прибытию в воинскую часть со всеми офицерами было проведено общее собрание, на котором представители командования соединения довели до молодых лейтенантов особенности службы в новых для них воинских частях, ознакомили с историческими традициями ракетной дивизии, а также ответили на интересующие вопросы.
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