Молодые офицеры пополнили ряды Йошкар-Олинского ракетного соединения

По прибытию в воинскую часть со всеми офицерами было проведено общее собрание, на котором представители командования соединения довели до молодых лейтенантов особенности службы в новых для них воинских частях, ознакомили с историческими традициями ракетной дивизии, а также ответили на интересующие вопросы.