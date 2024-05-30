Лавров: США подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке

Вашингтон занимается разжиганием противостояния США, публично заявляя о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, на самом деле подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
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