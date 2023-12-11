США готовятся к отказу от нашего урана, но Россия не станет бить тарелки

ИР

Игорь Рябин

Что такое прочитал? "Штаты хотят запретить покупать, а Россия что будет делать если запретит продавать".... Вы, афтар, читаете сами, что пишете, или графоман на максималках? Второе скорее всего. Пытаетесь объяснить, что продать врагу патроны и снаряды - это же хорошо - стране прибыль!!! Тьфу на вас и ковид на ваш дом!!!