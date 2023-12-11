США готовятся к отказу от нашего урана, но Россия не станет бить тарелкиАмерика нарастила поставки радиоактивного сырья из РФ, что может быть признаком грядущего запрета импорта Анна Седова Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Алексей Калачев Борис Межуев США в три раза нарастили закупки урана из России в этом октябре по сравнению с прошлым годом.
США готовятся к отказу от нашего урана, но Россия не станет бить тарелки
Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Что такое прочитал? "Штаты хотят запретить покупать, а Россия что будет делать если запретит продавать".... Вы, афтар, читаете сами, что пишете, или графоман на максималках? Второе скорее всего. Пытаетесь объяснить, что продать врагу патроны и снаряды - это же хорошо - стране прибыль!!! Тьфу на вас и ковид на ваш дом!!!
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