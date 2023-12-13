22 милых и забавных фото бабушек, которые умеют удивлять

Что объединяет всех бабушек на Земле? Конечно же, их безграничная любовь к внукам! И ради этой любви они готовы на все: выучить молодежный сленг, научиться пользоваться современной техникой, завести аккаунт в соцсети, чтобы следить за вашей страничкой… .
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