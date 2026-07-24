Девушка-сантехник за один день установила восемь счётчиков воды

Девушка-сантехник показала процесс установки восьми счётчиков воды в квартире. Работа оказалась непростой: из-за тесного сантехнического шкафа пришлось сначала демонтировать старые элементы и расширить доступ к трубам, а затем собрать новую систему.
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