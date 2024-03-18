Андрей Кончаловский сообщил о старте масштабного культурологического исследования «Это мы. Родные люди», которое проводится в рамках проекта «Это мы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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