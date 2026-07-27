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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» интересовался форвардом «Торонто» Найзом, но запрашиваемая цена оказалась завышенной (The Athletic)

« Сент-Луис » проявлял интерес к нападающему « Торонто » Мэттьюу Найзу . Однако, как сообщается, запрашиваемая цена канадским клубом оказалась завышенной.

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