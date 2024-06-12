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Закон, порядок, государство

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Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Оренбургской области

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Оренбургской области

С начала месяца проверено около 40 единиц военной техники, в их числе КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и автобусы ПАЗ.

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