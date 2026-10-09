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Аргументы и Факты

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Медведев отреагировал на возмущение Мерца из-за визита Шредера в РФ

Медведев отреагировал на возмущение Мерца из-за визита Шредера в РФ

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение главы немецкого кабмина Фридриха Мерца в связи с визитом в РФ бывшего канцера ФРГ Герхарда Шредера.

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