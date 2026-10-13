Принцесса Евгения показала видео с мужем и новорождённой дочерью в годовщину свадьбы

Британская принцесса Евгения поделилась в соцсетях редким видео с супругом Джеком Бруксбэнком и их дочерью Аделаидой, которая появилась на свет в начале августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Владимир Познер, ...
- Тайра Бэнкс расст...
- Называл себя "кус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым