Пакистан: по меньшей мере двое полицейских получили ранения возле моста Пир Закорхи в Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва, во второй половине дня по местному времени после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ).
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