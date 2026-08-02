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Контрафронт

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Пакистан: по меньшей мере двое полицейских получили ранения возле моста Пир Закорхи в Пешаваре,...

Пакистан: по меньшей мере двое полицейских получили ранения возле моста Пир Закорхи в Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва, во второй половине дня по местному времени после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ).

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