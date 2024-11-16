Составы с техникой и снарядами для ВСУ уничтожены в Одесской области, удары по Украине на сегодня, 16 ноября Юлия СоколоваПрямо сейчас мощные взрывы сотрясают Киев, удары управляемыми авиабомбами по объектам врага в Сумской области, а небольшом городке Одесской области тушат пожар после точного прилета по железнодорожному узлу.