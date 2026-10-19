Министр Крозетто отказал Украине в возможности победы. Италия перешла к торгу.Как известно, в принятии крайне неприятных для человека событий есть ряд стадий: отрицание, гнев, торг и так далее.
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