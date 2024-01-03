Тверские следователи поздравили с Новым годом воспитанников специализированного​ дома​ ребенка «Теремок»

По сложившейся доброй традиции сотрудники следственного управления регионального СК России, желая подарить радость тем, кто как никто другой нуждается в душевном тепле и ласке, посетили Тверской специализированный Дом ребенка «Теремок», где поздравили детей с Новым годом и подарили подарки.